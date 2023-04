89% des Parisiens votent contre la présence de trottinette électriques dans la capitale

Ce dimanche, les Parisiens étaient appelés aux urnes afin de se prononcer sur leur volonté de voir ou non la présence de trottinettes électriques dans les rues de la capitale de l’Hexagone. Et le résultat est sans appel. Il sont 89% des votants à avoir voté en défaveur du renouvellement des contrats autorisant trois opérateurs privés à déployer chacun 5000 trottinettes électriques. La maire de la commune Anne Hidalgo a expliqué qu’elle respecterait “purement et simplement le résultat” de cette consultation citoyenne.