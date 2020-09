9 blessés dans un accident à Thizy-les-Bourgs

Les pompiers du Rhône sont intervenus ce lundi après-midi suite à une collision entre deux voitures sur la RD504 au lieu-dit La Platière à Thizy-les-Bourgs.



Le bilan est lourd. 9 personnes, dont plusieurs enfants, ont été blessées. Parmi les trois blessés graves, une personne a dû être désincarcérée. Six autres personnes ont été plus légèrement touchées.



La route a été coupée le temps de l’intervention. Les pompiers qui vous demandent d’adapter votre conduite et votre vitesse par ces temps de fortes pluies.

