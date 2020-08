Les bons plans du 28 au 30 août

Place à la FootGolf Cup 2020

Elle se déroule ce week-end au Golf de Lyon Verger, à Saint Symphorien d’Ozon. Vous pourrez asssiter aux 19ème et 20ème étapes de la FootGolf Cup ce samedi et ce dimanche. L’occasion de découvrir ce sport encore méconnu du grand public.

Plus d’infos ici

Début des Musicales du Parc des Oiseaux

Les Musicales débutent ce dimanche. Une année spéciale pour le Parc des Oiseaux qui fête ses 50 ans. Deux semaines de concerts auront lieu en plein air dans l’Ain jusqu’au 13 septembre.

Parmi les artistes ont retrouve Julien Clerc, Vitaa & Slimane, Yannick Noah, Ibrahim Maalouf, Jean-Baptiste Guégan ou encore Véronique Sanson.

Il reste encore des places. Les réservations se font ici

L’Estivale du Tonton

Rendez-vous ce samedi de 18h à minuit sur le stade de Oytier, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation physique pour une soirée pleine de surprise pour bien finir l’été !

Un événement familiale et gratuit. Plus d’infos ici

Un tournoi Harry Potter à Villeurbanne

Ce vendredi et ce samedi sont organisés deux tournois inspirés du célèbre sorcier. Le but sera de retrouver dans le centre-ville de Villeurbanne, la plume du phénix, dérobée.

Tournoi « Mystères & Sortilèges » les 28 et 29 août à Villeurbanne.

Tarifs : de 12,50 € à 16,50 €. Inscriptions ici

Découvrez la maison des Canuts

La maison des Canuts est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h & de 14h à 18h. Les samedis de 10h à 18h en continu.

Des visites guidées sont proposées, toutefois les groupes sont limités à 15 pour les visites commentées. La réservation est obligatoire sur le site.