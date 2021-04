Fondation Abbé Pierre : 18 500 personnes sans domicile personnel dans la Métropole de Lyon

La Fondation l’Abbé Pierre qui permet à des milliers de personnes d’obtenir un soutien financier pour des besoins essentiels, dresse ce jeudi son 26e rapport annuel et le constat est sans appel.

Depuis 2012, le nombre de sans abris a été multiplié par deux. Désormais plus de 300 000 personnes en France restent sans domicile personnel dont 18 500 sur la région lyonnaise (logées chez un tiers, temporairement dans un hébergement d’urgence, dans des abris de fortune).

220 000 ménages attendent un logement et il est possible d’en attribuer qu’un sur neuf demandes. L’offre de loyer diminue et une perte de 15% des logements est visible sur la région. Un sérieux recul des logements sociaux financés est remarqué (-26%).

En 2020, 9 420 démunis ont été soutenus par des partenaires sociaux qui les ont aidés pour se loger, se nourrir ou solder leurs dettes.

Près d’une centaine de projets dirigés par la Région et 3000 initiatives citoyennes sont lancées pour répondre aux besoins des plus démunis.

Les ménages en procédure d’expulsion ne cessent d’augmenter

Dans le Rhône, une demande sur deux de logement reste sans proposition. Un habitant sur deux reste donc à la rue alors même que 90% du budget de l’association est dévoué pour le logement. Une réponse favorable est attribuée seulement à 40% des demandes en urgence de logement.

Depuis 2019, les ménages en procédure d’expulsion ne cessent d’augmenter. Aujourd’hui, on enregistre plus de 16 000 ménages dans ce cas-là. Dès 2022 le nombre de sans abris se verra multiplier.

L’impact de la crise sanitaire

Sans surprise, le premier confinement a fait des ravages en France, plus de 9 000 personnes ont heureusement pu être soutenues par le fond d’urgence de la fondation.

Parmi les bénéficiaires, environ 20% des jeunes ont bénéficié d’une aide alimentaire grâce à l’Abbé Pierre dont les trois quarts pour la première fois en cette année de pandémie.