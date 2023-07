À 15 ans, Bartholomé devient le plus jeune bachelier de l’académie de Dijon

Bartholomé Huard a 15 ans, et il est devenu avant hier le plus jeune bachelier de l’académie de Dijon (Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne). C’est une grande fierté pour le chalonnais, qui a validé son bac général spécialité mathématiques et physique-chimie avec mention assez bien.

Passé à un poil de la mention bien à cause d’un 3/20 à l’épreuve de philosophie, Bartholomé fête tout de même une belle réussite, dont il n’y avait pas à douter.

L’année prochaine, il intègrera le lycée Carnot de Dijon en prépa maths-physique-informatique.