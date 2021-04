A Bron, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école

Ce lundi 26 avril sonnait la reprise des cours en présentiel pour les élèves dans les écoles primaires et maternelles en France. Malgré un taux de contaminations encore élevé dans l’Hexagone, les élèves ont pu retrouver les bancs de l’école après trois semaines d’absence (une première semaine de distanciel suivie de deux semaines de vacances).

A l’école Jean Jaurès à Bron, qui compte pas moins de 405 élèves pour 18 classes, on se félicite de cette rentrée scolaire, soulageant les familles, les élèves et les enseignants. “C’est mieux pour les élèves de venir en classe, de garder le rythme de l’école (…) Ils sont tous contents de revenir. L’école à la maison c’est compliqué pour eux. Souvent, les parents ne sont pas disponibles pour aider leurs enfants”, confie Christine Negrier, la directrice de l’école.

La mesure concernant la fermeture d’une classe à cause d’un cas de Covid reste toujours en vigueur. Ici, deux classes avaient été fermées début avril. Cette réouverture des écoles primaires et maternelles est principalement marquée par un protocole sanitaire renforcé : “Depuis la rentrée, on a mis en place un protocole avec un planning de lavage des mains, des entrées et des sorties décalées, des lieux d’entrée et de sortie différents. Les enfants se lavent les mains au minimum huit fois par jour. La cantine a également mis un protocole spécifique où il n’y a pas de brassage des classes”, détaille la directrice de l’école Jean Jaurès à Bron. Les recréations vont également être espacées.

Les tests salivaires continuent

Autre mesure importante, la campagne de tests salivaires dans les écoles, entamée avant les vacances et ayant accéléré la fermeture des classes, va se prolonger. A l’école à Bron, un prochain test salivaire à grande échelle, pouvant être effectué directement par les parents au domicile, est prévu au mois de mai : “Nous avons déjà fait un test au mois de mars et le prochain aura lieu le mai. J’ai déjà communiqué avec les familles en leur expliquant qu’ils pourraient faire le test avec leurs enfants à la maison. En espérant qu’on approchera le plus possible des 100% d’enfants testés”, indique la cheffe d’établissement. Des tests aux résultats positifs qui devraient se normaliser et devenir de plus en plus récurrents dans les établissements scolaires français.

Olivier Dugrip, le recteur de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, était présent à Bron ce matin, accompagné du maire de la ville Jérémie Bréaud.

Après avoir longuement fait le point avec les enseignants, il a tenu, à son tour, à insister sur l’importance du protocole sanitaire et des tests salivaires, reposant sur la triade “tester, alerter, protéger”.

Rappelons que les enseignants, et plus largement les intervenants auprès des enfants, sont devenus prioritaires pour accéder au vaccin contre le Covid-19 le 17 avril dernier. Les collèges et lycées, en distanciel cette semaine, rouvriront la semaine prochaine.