À La Castellane, « Mimo », un des plus grands trafiquants de drogue de la cité phocéenne, a été arrêté

« Mimo », alias Mohamed Djeha, un marseillais de 41 ans considéré comme le « baron de la drogue » de la tristement célèbre cité de La Castellane a été arrêté mercredi en Algérie, où il était en cavale depuis de nombreuses années.

Il était devenu le « most wanted » (le plus recherché) de la police marseillaise et de l’Office anti-stupéfiants (OFAST), le quadragénaire était à la tête d’un des plus connus et lucratifs de tous les réseaux de trafic de drogue de France. Réfugié à Oran depuis plusieurs années, c’est la police algérienne qui l’a arrêté jeudi dernier.

S’il est demeuré introuvable durant des années d’enquête, « Mimo » avait été jugé par la cour d’assises d’Aix-en-Provence, en son absence, en février 2017. Il avait alors écopé d’une peine de 30 ans de réclusion criminelle, étant désigné comme le commanditaire d’un règlement de comptes.

Pour l’ensemble de ses crimes, il sera sans doute jugé et condamné en Algérie, puisqu’il n’y a que peu de chances qu’il soit extradé.