À la découverte du patrimoine de Saône-et-Loire

Qu’avez-vous de prévu les 17 et 18 septembre ? Que diriez-vous de participer aux Journées européennes du patrimoine ? Le Département de Saône-et-Loire vous ouvre ses portes pour partager et faire découvrir son patrimoine, son histoire, ses richesses.



Des nombreuses animations seront proposées dans ses sites culturels. À l’Hôtel du Département seront notamment présentées pour la première fois d’importantes archives de Lamartine.



Composées de manuscrits, de discours et de lettres qu’il a reçues de personnalités célèbres comme Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, elles ont été acquises par le Département cet été, à Drouot. Découvrez en avant-première ces pièces exceptionnelles ayant appartenu à celui qui a tant fait pour notre département !