À Lyon, le SURF pour renouer avec les fleuves

Mardi soir, la Métropole de Lyon, en partenariat avec les Voies Navigables de France ont présenté un Schéma des Usages des Rives Fluviales (SURF) en vue d’un renouvellement de leur Charte de partenariat en 2024. Ce schéma sert notamment de guide et formalise les grandes démarches de développement des usages des Berges du Rhône et de la Saône.

En outre, le SURF recense les différentes options d’optimisation des voies fluviales lyonnaises ainsi que les aménagements à prévoir autour de celles-ci. Il sert également à prévoir les conflits d’usages et sécuriser les lieux.

Renouer avec les fleuves

L’objectif principal d’une telle démarche et de tels aménagements est de revaloriser l’espace fluvial lyonnais afin que chacun puisse « renouer » avec les berges de la métropole, et pourquoi pas, y passer plus de temps. C’est notamment aux schémas comme le SURF que nous devons les péniches de loisir qui sont nombreuses sur les berges du Rhône, ainsi que les aménagements de détente ou de sport présents sur les quais.

Véritable vecteur de nouveaux projets, le SURF mis au point par la Métropole de Lyon et les Voies Navigables de France identifie 29 actions concrètes en faveur « de la transition environnementale, de la renaturation, du développement de la logistique urbaine, des navettes fluviales, des activités de sports et de loisirs, ainsi que de l’accueil des bateaux stationnaires et des bateaux de promenades ».

Début 2024, il sera d’ailleurs possible de consulter une version détaillée du SURF, qui sera disponible sur les sites internet de VNF et de la Métropole.