À Lyon, une campagne de prévention au GHB est lancée

À l’occasion de la réouverture des établissements de nuit, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, Marlène Schiappa, en collaboration avec l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie a présenté un plan de sensibilisation pour les professionnels de la nuit et de leur clientèle pour redoubler de vigilance face aux risques de consommer une boisson qui contiendrait du GHB, aussi appelé « drogue du violeur ».

Le préfet a réaffirmé l’engagement de la police nationale et de la gendarmerie pour une meilleure prise en charge des victimes, l’existence de la plateforme arrêtons les violences qui permet aux victimes et à leurs proches de signaler tout abus auprès des forces de l’ordre et de dialoguer en ligne 24h/24h 7j/7j. Le préfet a également présenté la campagne de communication de l’UMIH du Rhône et a sensibiliser les établissements de nuit aux comportements suspects et aux gestes à adopter en cas de doute.