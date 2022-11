A quoi ressemblera Auvergne-Rhône-Alpes à l’horizon 2070 ?

La population française continue de croître, et c’est le cas de la population d’Auvergne-Rhône-Alpes qui augmentera jusqu’en 2056 avec 650 000 habitants supplémentaires, selon les données de l’INSEE. C’est la deuxième région de France qui gagnerait le plus d’habitants, après l’Occitanie.



«Jusqu’en 2040, la croissance serait portée à la fois par l’excédent des naissances sur les décès et par l’excédent des arrivées sur les départs », mais à partir de 2056, «la population régionale diminuerait, les migrations résidentielles finissant par ne plus compenser le déficit naturel », détaille le rapport de l’INSEE.



En revanche, dès 2057 la population repartira à la baisse.