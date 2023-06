À Saint-Etienne, la 14e journée de manifestation se solde par des interpellations et jets de lacrymogènes

Ce mardi, une forte mobilisation était attendue à Saint-Etienne à l’occasion de la quatorzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. La préfecture de la Loire annonce la présence de 1080 manifestants, contre 8 à 10 000 annoncés par les syndicats.

Pour rappel, le cortège a débuté sa procession devant la gare de Saint-Etienne Chateaucreux pour terminer traditionnellement devant l’hôtel de ville.

Mais si les dernières manifestations avaient eu lieu sans trop de heurts, cette 14ème journée fait entorse à la règle. Bilan des courses : quatre interpellations au départ du cortège, plusieurs jets de lacrymos, et quelques échauffourées entre manifestants et forces de l’ordre. Les syndicats ont d’ailleurs demandé d’attendre la libération des manifestants interpellés avant de continuer la procession, leur but étant de « faire front ».