À Saint-Étienne, l’accès aux urgences est restreint

A partir de ce lundi et jusqu’à dimanche, le Centre Hospitalier de Saint-Etienne teste une nouvelle régulation des urgences.



Depuis ce lundi il faut appeler le 15 avant de se déplacer à l’hôpital. Cela concerne l’accès aux urgences adultes de nuit, entre 20 heures et 8 heures. Selon l’hôpital ” Ces mesures sont mises en place dans le but de maintenir un environnement sain et sécurisé pour les patients, les visiteurs et les professionnels de santé”, les urgencecs pédiatriques, gynécologiques ou obstétricales restent accessibles sans changement.



L’hôpital de Firminy pourrait également tester ce système de régulation dans les prochaines semaines.