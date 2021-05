A un match des barrages, le FCVB peut finir en beauté contre le SC Lyon

Plus qu’un match pour aller décrocher cette si précieuse place en barrages. Ce samedi, le FCVB est maître de son destin face au SC Lyon. Héroïque contre le Stade Briochin (2-3) lundi, le FC Villefranche Beaujolais accueillera le Sporting Club de Lyon pour le match le plus déterminant de sa saison.

Un match à ne pas perdre pour le FCVB

En cas de victoire ou de match nul, les Caladois conserveront forcément cette troisième place, synonyme de barrages contre le 18e de Ligue 2. Sur quatre victoires de rang et dix matchs sans défaite (sept succès et trois revers), le FCVB devance Le Mans, quatrième à trois unités du podium.

Yoann Vivier, l’entraineur adjoint du club, aborde cette dernière journée de National avec un certain pragmatisme : “On sait qu’on a notre destin en main. Il faudra prendre des points lors du dernier match. On va s’occuper de nous et faire ce que l’on sait faire pour prendre ce ou ces points nécessaires. (…) Maintenant oui, nous savons que le barrage est à portée de main.”

“La réussite sourit aux travailleurs” – Yoann Vivier

Le SC Lyon proche de la relégation

De l’autre côté, le Sporting Club de Lyon mettra un terme à une saison plus que compliquée ce samedi. Lanterne rouge, le SC Lyon pointe à la 18e place de National, à une unité de Bastia-Borgo (17e). Renouant avec la victoire lundi contre Bourg-Péronnas (2-1), les Lyonnais pourraient grimper d’un rang à l’issue de cette dernière étape de championnat. Pas si anecdotique que ça, une avant-dernière place en championnat pourrait permettre au SC Lyon de se maintenir en National.

Chaque saison, quatre équipes descendent habituellement en National 2. Concrètement, Boulogne, Créteil, Bastia-Borgo et donc le SC Lyon devraient évoluer en division inférieure la saison prochaine. Cependant, en raison de la saison blanche annoncée en National 2 le 23 avril dernier, la Fédération Française de Football (FFF) n’a toujours pas décidé du nombre officiel de descentes de la N1 vers la N2. Une seule descente (du 18e) pourrait donc être actée par la FFF.

Pour le compte de la 34e journée de National, le coup d’envoi de cette rencontre cruciale est fixé ce samedi à 18h au stade Armand Chouffet.