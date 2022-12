A Villeurbanne, l’année se termine par un spectacle sur l’Hôtel de Ville

A Villeurbanne, la fin de l’année 2022 sera marquée par un nouveau spectacle grand public, accessible et gratuit, en plein air.

Pour finir une année capitale, ce sont les créations tout en couleur des célèbres « Allumeurs de Rêves » qui seront projetées sur la façade de l’Hôtel de Ville : un vidéo-mapping qui rend hommage à la culture sous toutes ses formes en évoquant les événements artistiques de ces derniers mois.



Ce spectacle revient sur les moments festifs et uniques qui ont marqué Villeurbanne 2022, capitale française de la culture et ses thématiques fortes comme la jeunesse, le territoire ou l’environnement.

En 7 tableaux, les spectateurs retrouveront notamment les géants qui ont défilé dans la ville, les multiples spectacles de danse, de théâtre, concerts, expositions, rencontres, qui ont émaillé l’année, avec la jeunesse au cœur de ces différents temps forts.



Rendez-vous du 16 décembre au 1er janvier. Le spectacle, d’une durée de 20 mn, sera diffusé en boucle chaque soir de 18h à 21h*.

*sauf le 16 décembre jusqu’à 19h30 et le 17 décembre jusqu’à 20h.

Crédit Alexandre Boissot