À vous d’inventer la ville : découvrez les 30 projets sélectionnés à Chalon

Après plusieurs semaines de concertation, de très nombreuses propositions ont été soumises à la procédure d’instruction des services municipaux. Tous les projets ont ainsi été étudiés pour en définir la faisabilité, selon des critères préalablement établis (conditions de réalisation, coût situé entre 500 et 40 000 €, contraintes techniques et juridiques, etc.).

30 projets restent aujourd’hui en lice ! À l’issue des votes des Chalonnais, qui se dérouleront en décembre. 13 projets, soit un par quartier, seront retenus. On retrouve l’ajout de tables de pique-nique, l’aménagement d’un chemin piétonnier ou encore la végétalisation de certains quartiers.



Vous pourrez voter pour votre projet coup de cœur le mercredi 13 décembre en Mairie ou en ligne, sur ce site internet, du lundi 11 au vendredi 15 décembre. Vous retrouvez la liste complète sur le site de la ville de Chalon.