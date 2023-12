A vous d’inventer la ville : retrouvez la liste des projets

La Ville de Chalon a de nouveau lancé l’appel à projets « À vous d’inventer la ville », donnant ainsi à chacun la possibilité de formuler des idées concrètes pour l’embellissement de Chalon. La concertation a donné lieu à de nombreuses propositions susceptibles d’améliorer le cadre de vie dans chacun des treize quartiers qui composent Chalon.

Ces projets imaginés par les habitants ont été étudiés par les services municipaux pour en définir leur faisabilité, selon des critères préalablement établis (conditions de réalisation, coût de chaque projet compris entre un minimum de 500 € et un maximum de 40 000 €, contraintes techniques et juridiques, etc.). Découvrez ci-dessous les 30 projets retenus.

Tout Chalonnais âgé de minimum 16 ans (présentation d’une pièce d’identité)peut voter pour son projet coup de cœur :

– le mercredi 13 décembre de 9h à 17h en mairie

– du 11 au 15 décembre 12h, en ligne sur chalon.fr

Les 30 projets

BOUCICAUT/VERRERIE/CHAMP-FLEURI

1/ Ajout de tables de pique-nique/multi-jeux rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny

2/ Enrichissement de l’aire de jeux Rocade Liberté

CITADELLE/GARIBALDI/LAËNNEC

3/ Ajout de tables de pique-nique et de bancs au stade Garibaldi

4/ Embellissement du rond point rue Pierre-Deliry

SAINT-LAURENT

5/ Aménagement du chemin piétonnier avenue des Granges Forestier

6/ Sécurisation du chemin de promenade derrière les pompes élévatoires

CLAIRS-LOGIS/COUBERTIN/SAINT-GOBAIN

7/ Végétalisation de la place des Peintres

8/ Ajout d’un terrain de pétanque sur la place des Peintres

PLATEAU SAINT-JEAN

9/ Ajout d’agrès sportifs à la plaine de jeux

10/ Revégétalisation du terre-plein devant la Maison de quartier

11/ Embellissement du chemin central

CHARREAUX

12/Ajout d’une balançoire sur l’aire de jeux place Albert-Thomas

13/ Agrandissement du panneau extérieur d’information de la Maison de quartier

14/ Installation d’une pergola au-dessus du mobilier de lecture place Claude-Bernard et ajout d’un banc

CENTRE-VILLE

15/ Ajout d’un jeu d’enfant, d’un banc vers la tyrolienne et de panneaux avec le nom des animaux au parc Georges-Nouelle

16/ Ajout d’agrès sportifs au parc Georges-Nouelle

17/ Installation d’une nouvelle pyramide de cordes au parc Georges-Nouelle

BELLEVUE

18/ Installation de hamacs urbains dans le parc de la Biodiversité

19/ Ajout de jeux pour enfants au parc de la Biodiversité

SAINT-JEAN DES VIGNES

20/ Installation d’une boîte à livres dans le parc situé allée de Saint-Jean-des-Vignes

21/ Embellissement et mise en valeur du monument rue du Four des Chênes

SAINT-COSME

22/ Installation de hamacs urbains dans le parc du Conservatoire

23/ Installation d’un garage à vélos couvert place Abbé-Moreau

AUBÉPINS

24/Enrichissement de l’aire derrière l’école Romain-Rolland

25/Enrichissement de l’aire de jeux rue Henri-Bergson

PRÉS SAINT-JEAN

26/ Enrichissement de l’aire de jeux vers l’école Kergomard

27/ Ajout d’agrès sportifs autour du lac des Prés Saint-Jean

STADE/FONTAINE-AU-LOUP

28/ Embellissement devant l’entrée de l’école Liberté Égalité Fraternité

29/ Embellissement de l’entrée du quartier à hauteur du centre commercial

30/ Installation d’une table de ping-pong et de tables de pique-nique vers le terrain de basket derrière la Maison de quartier