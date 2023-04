“À vous d’inventer la ville” revient à Chalon

Le dispositif participatif À vous d’inventer la ville permet aux Chalonnais de soumettre puis de choisir certains des investissements réalisés par la municipalité pour améliorer le cadre de vie. Et vous, quel aménagement imagineriez-vous pour Chalon ? L’appel à projets débute ce lundi.



Chaque année, parmi les projets présentés par les Chalonnais, 13 sont choisis par les habitants lors d’un vote ouvert au plus grand nombre.



Via ce dispositif, une partie du budget annuel de la commune est consacrée à la réalisation de projets proposés par les habitants. Jusqu’au lundi 19 juin, tous les Chalonnais âgés d’au moins 16 ans pourront déposer leur projet en ligne (bulletin à venir) ou par bulletin papier (disponible à l’accueil de la mairie et sur chalon.fr). En amont de l’appel à projets, les conseils de quartier ciblent un secteur précis dans chacun des 13 quartiers de Chalon. Les projets proposés par les Chalonnais devront concerner les secteurs présélectionnés. Ces secteurs seront dévoilés au mois d’avril.



Les projets proposés doivent concerner le seul territoire de la Ville de Chalon ; s’intégrer dans le secteur préalablement sélectionné par les conseils de quartier ; satisfaire un motif d’intérêt général ; être situé sur le domaine public ; relever des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la mise en place d’équipements ou d’installations qui améliorent le cadre de vie ; coûter entre 500 € et 40 000 €.