A43 : il abandonne son employé sur l’autoroute après une dispute

C’est une scène digne d’un film. Et pourtant, c’est bien ce qu’il s’est produit ce mercredi sur l’A43 à hauteur de La Verpillière.



Alors qu’ils circulaient sur l’autoroute, le ton serait monté entre un patron et son employé. Le patron aurait alors brutalement freiné et fait descendre son employé du véhicule, l’abandonnant sur la bande d’arrêt d’urgence, selon Le Dauphiné Libéré.



Ce Tunisien, qui serait employé de manière illégale, a été pris en charge par les gendarmes du peloton motorisé, alors qu’il tentait de regagner son domicile à Villeurbanne



L’homme a refusé de donner l’identité de son patron, de peur de perdre son travail.