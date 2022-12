A72 : l’aire de la plaine du Forez Est accueille une station de recharge rapide

VINCI Autoroutes a confié à Fastned le déploiement et la gestion d’une station de recharge rapide sur l’aire de la plaine du Forez Est, sur l’A72, en direction de Lyon/Clermont-Ferrand.



Cette nouvelle station vient enrichir l’offre proposée sur l’aire de la plaine du Forez Est et propose aux électromobilistes 8 points de charge d’une puissance de 300 kW chacun, permettant de gagner jusqu’à 300 km d’autonomie en une vingtaine de minutes.



Située sur l’autoroute A72 entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand , l’aire de la plaine du Forez Est bénéficie d’un

emplacement privilégié tant pour les trajets du quotidien que pour la route des vacances. Elle enrichit aujourd’hui son

offre de services d’une station de recharge électrique, conçue, déployée et mise en service par Fastned. Les conducteurs électromobiles, qu’ils soient de la région ou en transit, pourront ainsi recharger leur véhicule en une vingtaine de minutes.



Les possibilités de règlement sont multiples : il est en effet possible de payer à l’aide d’une carte prépayée ou de la carte d’un des principaux opérateurs offrant des abonnements en Europe. Il est également possible de régler par carte

bancaire grâce aux terminaux de paiement installés sur les chargeurs ou via l’application Fastned.