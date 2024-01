A89 : des restrictions de circulation pour les poids lourds

Les autorités préfectorales ont pris différentes mesures de restriction de circulation pour les poids lourds, cela à la suite de l’épisode neigeux en cours sur l’axe l’A89, situé entre Clermont-Ferrand et Lyon. Afin de renforcer la sécurité des conducteurs et fluidifier le trafic, une interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été prise par les autorités. En effet, Les équipes de “Vinci Autoroutes” restent mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation possible dans les secteurs concernés.

Cette mesure sera activée dès cette nuit avec les mesures suivantes : entre la barrière de péage des Martres d’Artière et l’aire service de la Loire dans les deux sens de circulation, mesures de retournement à la barrière des Martres d’Artière pour les poids lourds en provenance de Clermont-Ferrand.

Mesures de retournement ou de stationnement sur l’aire de la Loire pour les poids lourds en provenance de Lyon et de Saint Etienne. De plus, entrées interdites pour les poids lourds sur tous les échangeurs de Lezoux à Balbigny.

Il est fortement conseillé de bien s’informer avant tout déplacement, ainsi que d’adapter sa conduite aux

conditions météorologiques. Les chauffeurs de poids lourds sont également invités à s’arrêter sur les nombreuses aires du réseau, en amont des secteurs concernés par cet épisode neigeux.

A.B.