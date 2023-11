A89 : un exercice de sécurité dans le tunnel de Violay

Un exercice annuel de sécurité va avoir lieu dans la nuit de mercredi à jeudi de 20h à 6h dans le tunnel de Violay, situé sur l’autoroute A89, entre les échangeurs Tarare centre (n°34) et Balbigny (n°33).



Ce tunnel sera fermé pour l’occasion dans les deux sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis

en place pour accompagner les conducteurs pendant ces fermetures.

Afin d’assurer la sécurité des conducteurs et des équipes procédant à cet exercice, l’autoroute A89 sera par conséquence fermée dans les deux sens de circulation, pendant toute la durée de cet exercice, entre les échangeurs de Tarare centre et de Balbigny.

En direction de Lyon, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Balbigny et l’entrée sur l’A89 interdite.

Par conséquent, les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Tarare centre (n°34) en suivant la N82 puis la RN7 en direction de Lyon.

En direction de Clermont-Ferrand, la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite au niveau de l’échangeur de Tarare centre (n°34). Par conséquent, les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Balbigny (n°33) en empruntant la N7 en direction de Roanne puis la N82 en direction de Balbigny.