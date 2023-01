Selon nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, le défenseur de Louhans-Cuiseaux Aboubacar Magnora a quitté le club bressan et a rejoint le Hyères FC dans le sud de la France. Il s’agit d’ailleurs d’un club qui évolue dans la même poule C que le club saône-et-loirien en National 2. Au total, il sera resté durant 2 ans et demi à Louhans-Cuiseaux après être arrivé en 2020.