AC – Ajaccio – OL (0-2) : les tops et flops

AC AJACCIO – OLYMPIQUE LYONNAIS, 20ème journée de Ligue 1 : 0-2 (0-1). Buts : Lepenant (20e) et Lacazette (72e).

Les tops :

-L’OL signe sa première victoire en 2023. L’équipe de Laurent Blanc doit maintenant enchaîner en gagnant mercredi contre Brest puis samedi à Troyes ce qui lui permettrait de signer pour la première fois de la saison trois victoires d’affilée.

–L’OL a été efficace dans les deux surfaces. Lyon n’a cadré que deux tirs mais cela a suffi à marquer deux buts. Les Corses ont en revanche cadré cinq fois mais Anthony Lopes a toujours répondu présent. A noter que Johan Lepenant a marqué son premier but en Ligue 1 et qu’Alexandre Lacazette a inscrit son 11ème but en championnat.

–Le classement : si l’OL reste neuvième, l’écart se resserre avec les places européennes puisque Lyon n’a plus que neuf points de moins que Rennes (5e) et dix de moins que Monaco (4e).

Les flops :

-Même si l’OL a marqué après deux attaques abouties, le fond de jeu n’a rien de celui d’un prétendant aux places européennes. Mais, au moins, l’OL a su répondre présent dans le combat.

–Dejan Lovren et Bradley Barcola sont visiblement sortis sur blessures. Quatre matchs de suite, c’était (sans surprise) visiblement déjà trop pour le Croate…

–La fin de match a failli très mal tourner après que l’entraîneur corse Olivier Pantaloni soit allé jusqu’au banc de touche pour venir s’expliquer avec Rémy Vercoutre. Celui-ci, qui a eu l’intelligence de ne pas répondre, a dû être escorté par la sécurité de l’OL pour regagner les vestiaires sans encombre.

-Pour ne pas rater le dernier ferry, les supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement ont dû quitter le stade à une vingtaine de minutes de la fin. Complètement lunaire. Vous avez dit amateurisme ?