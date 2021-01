Académie de Lyon : deux écoles fermées en raison du Covid-19

Sur les 2158 écoles de l’Académie de Lyon, deux d’entre elles ont fermé leurs portes, en raison de l’accélération de la circulation du coronavirus. Basés dans la Loire et dans le Rhône, les deux établissements devront attendre un retour à une situation plus calme pour renaître.



À noter que selon le nouveau point hebdomadaire de l’Académie de Lyon, 35 enseignants ont été testés positifs au coronavirus cette semaine. Sur les 638 000 élèves du Rhône, de l’Ain et de la Loire, 323 ont contracté le virus sur les sept derniers jours. Les cas sont d’ailleurs en augmentation chez les élèves.