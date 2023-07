Académie de Lyon : les résultats du Brevet 2023

Cette année, l’académie de Lyon compte 38 731 lauréats, pour un taux de réussite de 89,2 %. Une augmentation de 2,9 points par rapport à la session 2022, progression plus importante qu’au niveau national.

Concernant, la série générale, on compte 5 425 lauréats. Le taux de réussite est de 90,6 %, en augmentation de 2,9 points par rapport à la session 2022. Pour la série professionnelle compte 3 306 lauréats. Le taux de réussite est de 76,0 %, en hausse de 2,7 points par rapport à la session 2022.

Par département, dans l’Ain, on enregistre un taux de réussite de 88,3 %, soit 8 103 nouveaux lauréats du brevet, dont 7 461 en série générale (89,4 % de réussite) et 642 en série professionnelle (77,8 %). Quant au département de la Loire, il affiche un taux de réussite de 88,6 %, avec 8 677 nouveaux lauréats, dont 7 680 en série générale (90,1 % de réussite) et 997 en série professionnelle (78,8 %). Dans le Rhône, le taux de réussite est de 89,7 %, soit 21 951 nouveaux diplômés, 20 284 en série générale (91,3 % de réussite) et 1 667 en série professionnelle (73,8 %).