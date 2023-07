Accident de bus dans les Yvelines : le conducteur de la voiture placé en détention provisoire

Le conducteur de la voiture qui est soupçonné d’avoir causé un accident mortel avec un bus dans les Yvelines a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Contrôlé en état d’ivresse par les forces de l’ordre, l’individu aurait percuté le bus et notamment provoqué la mort de deux personnes.