Accident mortel à Bourgoin-Jallieu : un quatrième gendarme mis en examen

Ce jeudi, un quatrième gendarme a été mis en examen pour “abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne”, par un juge grenoblois, suite à l’accident mortel qui avait tué les époux Duron, en février 2019, à Bourgoin-Jallieu (Isère).

Pour rappel, le couple de retraités a trouvé la mort dans un accident de la route. La voiture qui les a renversés était conduite par un gendarme fortement alcoolisé qui roulait vite. Ce dernier avait 2,54 grammes d’alcool dans le sang. Il avait bu avec ses collègues, toute l’après-midi, dans un bar de Villefontaine.

Ce chauffard a été jugé, quelques jours plus tard, et fut condamné à trois ans de prison, dont la moitié ferme. La famille des victimes avait également engagé des poursuites à l’encontre de ses collègues qui l’ont laissé reprendre le volant. Par conséquent, le mois dernier, trois gendarmes ont été mis en examen pour “non-obstacle à la commission d’un délit” et ont été placés sous contrôle judiciaire.

À noter que ce quatrième gendarme n’a pas été placé sous contrôle judiciaire, comme ses anciens collègues.