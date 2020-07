Accident mortel sur l’A7 : une défaillance technique à l’origine du drame

Le préfet de la Drôme a apporté des précisions sur le drame qui a coûté la vie à cinq enfants d’une même famille, lundi 20 juillet en début de soirée, sur l’A7.

D’après les images de vidéosurveillance, « la voiture a pris feu avant d’effectuer les tonneaux » indique Hugues Moutouh. « On voit de la fumée, le véhicule commence à prendre feu. Manifestement, le conducteur a cherché à se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. Mais les freins n’ont pas fonctionné. »

Les freins n’étaient plus opérationnels en raison du turbo du moteur qui était grillé. Cela a entraîné un surrégime et un emballement du moteur provoquant l’incendie du véhicule, après que l’huile de moteur a pris feu. Le conducteur a ensuite perdu le contrôle de son Scénic et la voiture est partie en tonneaux avant de sortir de la chaussée.

Cinq enfants, dont trois originaires de Vénissieux, sont décédés dans cet accident lundi soir. Le préfet de la Drôme a précisé que le pronostic vital était engagé pour le sixième enfant, âgé de 7 ans, et deux et des trois adultes grièvement blessés.