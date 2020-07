Accidents de la vie courante : le confinement a fait chuter les recours aux urgences

Selon une étude publiée ce mercredi par Santé publique France, le nombre de passages aux urgences liés à des accidents de la vie courante a baissé de plus de 50% pendant le confinement.

Durant cette période où de nombreux français sont restés chez eux, on dénombre 7 115 passages aux urgences pour des accidents de la vie courante, contre plus de 15 000 l’an passé. La baisse la plus importante concerne la tranche 15-45 ans avec -65%. On observe tout de même une hausse du nombre de passages aux urgences pour les moins de 2 ans, concernant notamment l’ingestion de corps étrangers, les coupures et l’ingestion de produits chimiques.

Le Covid-19 responsable ?

L’enquête justifie cette tendance par le fait que les personnes accidentées ont pu limiter le recours aux urgences, à la fois par peur de contracter le coronavirus, mais également pour ne pas engorger les hôpitaux. D’autres services comme SOS Médecin auraient également été davantage sollicités.

Une hausse des accidents graves

Si le nombre de passages aux urgences a baissé, le nombre d’hospitalisations suite à des accidents graves survenus à domicile a augmenté de plus de 20% pour les moins de 15 ans, et de 4% pour les moins de 45 ans. Les accidents liés aux travaux domestiques, dont le jardinage sont également en hausse.

Chaque année, plus de 20 000 français perdent la vie suite à un accident de la vie courante.