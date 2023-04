Aéroport de Lyon : une centrale photovoltaïque pour l’été 2024

L’aéroport de Saint-Exupéry a annonce la mise en place d’une centrale solaire.



Début des travaux dès l’automne pour une mise en service à l’été 2024. La plateforme fonctionnera dès 2026 sans émission nette de carbone, promet son gestionnaire VINCI Airports.



14 hectares seront équipés de panneaux, il s’agira de l’une des plus importantes centrales en ombrières de France.



La centrale solaire permettra d’économiser l’émission de 1 600 tonnes de Co2 par an. Elle devrait permettre de quasiment compenser les émissions du site au sol.



Outre la production d’énergie verte de cette centrale, son installation au-dessus de 5800 places de stationnement existantes sur les parkings P5 (parking passagers) et PR3 (parking employés).