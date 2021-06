Affaire Air cocaïne : le procès en appel des deux pilotes et de quatre autres accusés s’ouvre ce lundi

Le procès en appel de plusieurs accusés dans l’affaire Air cocaïne s’ouvre ce lundi devant la justice. Souvenez-vous en 2013, 26 valises remplies de 680kg de poudre blanche avaient été découvertes dans un jet à Punta Cana en République Dominicaine. Très rapidement, Pascal Fauret et Bruno Odos, les deux pilotes lyonnais du Falcon 50, avaient été jugés responsables de ce transport de cocaïne. Arrêtés puis jugés et condamnés en République Dominicaine pour avoir participé à un gigantesque trafic de drogue, ils s’étaient finalement enfuis par la mer et les airs de cette île des Caraïbes où ils devaient purger 20 ans de prison.

Six accusés vont comparaître

Clamant leur innocence dans cette affaire, les deux hommes affirment qu’ils ne savaient pas qu’ils transportaient de la cocaïne ce soir de mars 2013. Ce qui ne les a pas empêchés d’écoper en France d’une peine de six ans d’emprisonnement pour laquelle ils ont fait appel. Dans l’attente de leur procès en appel, ils avaient été remis en liberté en mai 2019.

C’est donc ce lundi que s’ouvre à nouveau ce dossier de trafic de stupéfiants entre la République Dominicaine et la France, visant à définir leur responsabilité dans cette affaire ainsi que leur connaissance de ce trafic.

A leurs côtés, Fabrice Alcaud et Pierre-Marc Dreyfus, les deux cogérants de la société d’aviation d’affaires qui les employait, vont également comparaître. Ils avaient écopé de six ans de prison en 2019.

Le commanditaire présumé, condamné à la plus lourde des peines dans ce dossier, va aussi être présenté devant la justice. Considéré comme le cerveau de cette affaire, Ali Bouchareb, un Stéphanois de 50 ans, avait écopé de 18 ans de réclusion en première instance. Enfin, Michel Ristic, l’un de ses proches, comparaitra devant la cours d’assises d’appel d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône.

Ils encourent tous des peines allant jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.