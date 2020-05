Affaire Farina: nouvelle plainte déposée contre la Justice et l’Education nationale

C’est l’avocat de la première victime de l’ancien directeur d’école, qui est à l’origine de cette plainte. Romain Farina, soupçonné de pédophilie et depuis décédé, aurait abusé d’une cinquantaine de mineurs dans les années 2000. Pour Me Hervé Gerbi, “rien n’a été fait” par l’institution judiciaire et l’Education nationale.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a rejeté, cette semaine, la demande de supplément d’information faite par l’avocat. Ce dernier demandait des informations concernant du matériel informatique, non exploré jusque-là. La demande a été jugée “sans lien direct avec l’affaire”.

Plainte pour des “manquements” de la justice et de l’Education Nationale

L’avocat reproche à l’Education Nationale de n’avoir pas agi, alors que l’instituteur avait fait l’objet d’un signalement judiciaire en 2001, puis d’une condamnation pour “faits de nature sexuel” en 2008.



L’avocat annonce que si le dossier Farina est clôturé, il portera plainte ce jeudi auprès du doyen des juges d’instruction de Valence.