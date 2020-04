Affaire Fiona : le procès de Cécile Bourgeon est reporté

Voilà une affaire qui n’est pas près d’être close. Le procès en appel de Berkane Makhlouf, en détention depuis 2018, et de son ex-compagne Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, a été reporté. Il devait initialement avoir lieu à Lyon à partir du 26 mai mais il est reporté à cause du COVID-19. En effet, en cette période plus que particulière, les tribunaux ne traitent désormais plus que les affaires d’extrêmes urgence.

Pour rappel, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont accusés d’avoir provoqué la mort de la fillette de cinq ans. Ils seront jugés en appel pour coups mortels aggravés.

Lors de son premier procès en 2016, Cécile Bourgeon a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en péril. Le deuxième procès de 2017 a, quant à lui, été interrompu. Le troisième procès, a eu lieu en 2018 et a condamné les deux accusés à 20 ans de réclusion criminelle. Mais ce verdict a été annulé par le pourvoi en cassation de Cécile Bourgeon, qui s’est retrouvée libérée en février 2019.

Les deux accusés risquent jusqu’à 30 ans de prison.