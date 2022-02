Affaire Maëlys : la réaction d’Eric Zemmour à la condamnation de Nordahl Lelandais

Candidat à la présidentielle 2022, Eric Zemmour a donné son avis concernant la condamnation à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans infligée par la cours d’Assises du tribunal de Grenoble envers Nordahl Lelandais, jugé coupable du meurtre, de l’enlèvement et de la séquestration de Maëlys De Araujo, ainsi que d’agressions sexuelles envers deux de ses petites-cousines et d’enregistrement et de détention d’images et de vidéos pédopornographiques.

Le candidat a indiqué que « nous savons tous qu’il ressortira un jour » et assuré que s’il est élu, « la perpétuité sera réelle ».