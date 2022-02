Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Ce vendredi, après trois semaines de procès pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys et les agressions sexuelles de deux petites-cousines, le verdict a été prononcé à la cour d’assises de l’Isère après plus de cinq heures de délibération. Nordahl Lelandais a été condamné à la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.

La cour a également prononcé une injonction de soins et ordonné un « suivi socio-judiciaire pendant 10 ans » de l’accusé. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Nordahl Lelandais avait renouvelé ses excuses en disant : « Je reconnais l’intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité. Je sais que les familles n’accepteront jamais mes excuses, mais je me dois de leur présenter avec la plus grande sincérité. »

Le maître-chien sera inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. À l’énoncé du verdict, l’accusé est resté stoïque, comme imperméable à toute émotion tandis que les parties civiles ont laissé s’exprimer leur soulagement.