Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais sera jugé du 31 janvier au 11 février 2022

Selon la cour d’appel de Grenoble, Nordahl Lelandais, comparaîtra du 31 janvier au 11 février 2022 devant la cour d’assises de l’Isère pour la séquestration, l’enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys en 2017.



Lors d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) dans la nuit du 26 au 27 août 2017, la jeune Maëlys De Araujo a disparu de manière inexpliquée. Rapidement suspecté, Nordahl Lelandais avait déclaré en février 2018 avoir tué la petite fille de manière “involontaire”.



En mai dernier, l’homme âgé de 34 ans avait déjà été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer devant la cours d’assise de Chambéry.



L’année dernière, l’enquête des forces de l’ordre avait conduit à l’hypothèse de l’implication de Nordahl Lelandais dans d’autres dossiers de disparition. Aucun lien n’a cependant été établi entre lui et d’autres affaires et la cellule “Ariane” a été dissoute en octobre 2020.