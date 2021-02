Affaire Mila : cinq personnes placées en garde à vue pour des menaces de mort

À 17 ans, Mila, une jeune iséroise, avait tenu des propos polémiques sur l’islam dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Très vite, les insultes se sont multipliées allant même jusqu’à des menaces de mort.



En conséquence, cinq individus, âgés entre 18 et 29 ans et vivant dans plusieurs régions de France, ont été interpellés par la police ce mardi, pour “cyber harcèlement” et “menaces de mort”.

Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris se charge actuellement de l’affaire.

Les auteurs de ces menaces risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.