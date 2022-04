Afrique du Sud : 443 personnes sont mortes lors des inondations

L’Afrique du Sud et plus particulièrement la région du KwaZulu-Natal ont été frappées par plusieurs jours de précipitations atteignant des niveaux jamais vus, entraînant des inondations sans précédent qui ont causé d’immenses pertes matérielles et humaines.

Le ministre de la province a indiqué dimanche que 443 personnes sont mortes des suites de cette catastrophe, tandis que des dizaines de milliers ont été touchées. Des hommes, des femmes, des enfants et des bébés ont péri noyés ou ensevelis dans des glissements de terrain.