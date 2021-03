Agglomération lyonnaise : les agriculteurs manifestent ce jeudi

Ce jeudi s’annonce compliqué sur les routes de l’agglomération lyonnaise.

Les agriculteurs se sont donnés rendez-vous à 12h sur la place Bellecour afin de dénoncer la situation économique du monde rural. Dans la ligne de mire des agriculteurs la non-application de la loi Egalim sur les prix des produits et la réforme de la Politique agricole commune.



Plusieurs centaines de tracteurs venant du Rhône, de la Loire, de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche sont attendus.



Une opération escargot devrait emprunter l’A43, l’A42, l’A6, l’A7, l’A47, l’A450 et l’A89.

A noter que des rassemblements auront lieu à Beynost et La Tour de Salvagny à 9h15, Chasse-sur-Rhône à 10h15, et Brignais à 10h.