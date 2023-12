Agnès Pannier-Runacher et Sébastien Martin annoncent la création d’une Alliance des Territoires du Nucléaire

A l’occasion de la visite de la Ministre de la Transition Énergétique, à l’usine Framatome de Saint-Marcel ce jeudi. Le Président de l’agglomération et la ministre ont annoncé la création d’une Alliance des Territoires du Nucléaire.



Parmi la centaine d’intercommunalités identifiées, plus d’une quarantaine ont déjà confirmé rejoindre cette

alliance. Son lancement officiel se fera en leur présence, au début de l’année 2024.



Cette alliance visera à favoriser le retour d’expérience et le partage de bonnes pratiques sur les enjeux variés liés à la relance du nucléaire dans les territoire tels que : la création de formations d’enseignement supérieur répondant aux besoins d’entreprises, le déploiement d’une politique d’attractivité territoriale pour attirer de nouveaux salariés, l’adaptation du parc de logements, l’ajustement de l’offre de garde ou encore, le déploiement d’une offre de mobilités adapté au développement économique local.