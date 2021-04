Agression devant l’Hôtel de Ville de Lyon : l’auteur des coups écope de 8 ans de prison

Les faits remontent à décembre 2019. Deux individus s’en étaient pris à un groupe d’une vingtaine de personnes sur la place de la Comédie à Lyon. Jérémy, âgé de 20 ans au moment des faits, s’était interposé pour essayer de calmer les esprits. Passé à tabac, il garde aujourd’hui de lourdes séquelles de cette agression et doit désormais se déplacer en fauteuil roulant.

Ce mardi en fin d’après-midi, le jugement est tombé pour les deux prévenus. L’auteur des coups, qui n’a fait preuve d’aucune compassion pour la victime lors du procès, a été condamné à huit ans de prison ferme et à verser 2000 euros aux parties civiles. Il s’agit d’une peine plus légère que les 10 ans de prison requis un peu plus tôt par le parquet.

Le deuxième prévenu, qui n’a porté aucun coup lors de l’agression, a quant à lui écopé de six mois de prison avec sursis.