Agressions à Sciences Po : l’IEP de Lyon n’est pas épargné

Les dix IEP de France sont visés par plusieurs affaires de violences sexuelles. Les étudiants ou anciens étudiants témoignent sur les réseaux sociaux via l’hashtag #sciencesporcs pour dénoncer des viols ou encore des agressions sexuelles et l’occultation des directions.

Le directeur de l’IEP de Lyon a indiqué, avoir eu à reporter trois signalements au procureur.

Renaud Payre a réagi par communiqué. “La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche doit être l’affaire de toutes et tous. Il est important que la parole se libère et que justice soit rendue pour toutes les victimes.”



Sciences Po appelle ainsi l’ensemble des victimes, anciennes ou actuelles, à témoigner via l’adresse egalites@sciencespo-lyon.fr.