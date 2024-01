Agriculteurs : la mobilisation s’organise dans la région

Le mouvement des agriculteurs prend de l’ampleur et notamment dans la région avec des opérations escargots à prévoir ce jeudi dans l’Yonne mais aussi en Saône-et-Loire. Un blocage pourrait notamment avoir lieu à Montchanin.



Ce mardi, le président du département a fait part de son soutien au monde agricole. Il a également appelé les habitants à se montrer patients et solidaires lors des opérations escargots.



Dans l’Yonne, des opérations de blocage pourraient avoir lieu sur l’A6 et l’A19 à Auxerre, Avallon, Courtenay et Sens.

C.B.