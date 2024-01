Agriculteurs : Quels seront les points de blocage ce mercredi ?

Le mouvement des agriculteurs prend de l’ampleur et notamment dans la région avec des opérations escargots qui se dérouleront dans l’après-midi sur la M6 à hauteur de Limonest et sur l’A47 à hauteur de Givors.



Les cortèges de tracteurs partiront en opération escargot de Beauvallon et de La-Tour-de-Salvagny à 14h.

Dans une vidéo, la FDSEA du Rhône a indiqué voir dire stop “aux impasses techniques, à la distorsion de concurrence”. Les agriculteurs qui demandent l’application de la loi Egalim II.



La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs qui attendent des décisions suivies d’actes concrets de la part du gouvernement.



La préfecture a invité les automobilistes à différer « tout déplacement non indispensable » et a demandé aux employeurs « de faciliter » le recours au télétravail pour leurs salariés.

C.B