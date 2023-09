Aide alimentaire : la Métropole accorde une subvention d’urgence aux associations

La Métropole de Lyon vient de voter à l’unanimité une enveloppe exceptionnelle de 70 000 euros de subventions, à destination des associations engagées dans l’aide alimentaire (Restaurants du cœur, Secours populaire, Banque alimentaire, Fonds d’urgence…). Celles-ci viennent en aide aux plus précaires, subissant de plein fouet l’inflation des prix des produits mais aussi de leurs charges de fonctionnement.

Depuis 2020, la Métropole met en œuvre une politique ambitieuse pour lutter contre la précarité alimentaire qui touche plus de 15 % des habitants, via le soutien d’actions visant à améliorer la qualité de l’alimentation de tous, l’implication dans des actions d’aller-vers visant à repérer les familles vivant en habitat précaire, ou encore des subventions aux associations et structures.



Près de 98 000 euros ont été attribués en mai 2023 à des acteurs de l’aide alimentaire ou de la lutte contre la grande précarité. La Métropole a également voté une enveloppe d’1,8 million d’euros pour soutenir de nombreuses actions auprès des plus démunis.