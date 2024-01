Ain/Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d’un jeune homme

Les gendarmes de l’Ain ont lancé un appel à témoins pour retrouver un jeune homme de 24 ans. Antoine Perrier a disparu depuis le samedi 13 janvier, dans la soirée.

Il a quitté le foyer de Le Verget à Caluire dans le Rhône, le vendredi et devait rejoindre le domicile de ses parents en bus à Saint-Didier-de-Formans dans l’Ain.



Le jeune homme de 24 ans ne s’est pas rendu à son travail à Rillieux-la-Pape le lundi matin.

Antoine Perrier mesure 1m65, c’est un homme de forte corpulence avec des cheveux châtain clair, courts sur les côtés et plus longs sur le dessus, il a les yeux gris et bleu.

Si vous disposez d’informations permettant de le localiser, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Trévoux au 04.74.00.13.99 ou appelez directement le 17.

