Air Cocaïne : six ans de prison requis contre les pilotes lyonnais

Six ans de prison ont été requis en appel contre les pilotes lyonnais Pascal Fauret et Bruno Odos dans l’affaire Air Cocaïne.



Ce lundi, l’avocat général a réclamé des peines de six à 25 ans de prison contre les six accusés du procès en appel qui clament toujours leur innocence. Il a estimé que les pilotes étaient des “exécutants”.



Pour rappel, en 2013, 26 valises remplies de 680kg de cocaïne avaient été découvertes dans un jet à Punta Cana en République Dominicaine. Très rapidement, Pascal Fauret et Bruno Odos, les deux pilotes lyonnais du Falcon 50, avaient été jugés responsables de ce transport. Arrêtés puis jugés et condamnés en République Dominicaine pour avoir participé à un gigantesque trafic de drogue, ils s’étaient finalement enfuis par la mer et les airs de cette île des Caraïbes où ils devaient purger 20 ans de prison.



Lors du premier procès en France, ils avaient écopé d’une peine de six ans d’emprisonnement pour laquelle ils ont fait appel. Dans l’attente de leur procès en appel, ils avaient été remis en liberté en mai 2019.