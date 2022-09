De grosses perturbations sont à prévoir ce vendredi dans les aéroports. Air France annule 55% de ses vols court et moyen-courriers suite à une grève des contrôleurs aériens français.



«Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure», a ajouté Air France dans un communiqué, en soulignant que «les clients concernés par des vols annulés seront notifiés individuellement par SMS et e-mail».