Air France suspend ses trajets vers l’Israël

En raison de l’attaque d’Israël par le Hamas, la compagnie aérienne Air France a décidé de suspendre ses vols vers Tel-Aviv au moins ce lundi ainsi que ce mardi pour éviter tout risque, de nombreux missiles étant tirés dans cette zone géographique, en plus de la situation non moins dangereuse au sol pour les passagers et les membres d’équipage. La compagnie aérienne doit désormais prendre une décision aujourd’hui pour savoir si d’ici demain les allers-retours reprennent ou non.